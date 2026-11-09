Умер Александр Водопьянов, создатель «Итальянского радио»

Александр Водопьянов Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Умер Александр Водопьянов, оперный певец, создатель и ведущий первого в России интернет-проекта «Итальянское радио», посвящённого итальянской музыке. Артист скончался утром 8 ноября. Ему было 55 лет. О случившемся рассказала солистка Большого театра, заслуженная артистка России Александра Дурсенева.

По словам артистки, печальную новость ей сообщила мама певца Ася. Причиной смерти Водопьянова стал отказ почек из-за стресса. Известно, что артиста кремируют. Его прах захоронят на Домодедовском кладбище, рядом с бабушкой.

Среди работ Водопьянова — ведение концертов Хиблы Герзмавы, сотрудничество с Зурабом Соткилавой и Еленой Образцовой, участие в проекте Василия Ланового «Спасибо за память, потомки». На радио «Орфей» Водопьянов вёл передачи «Большой театр сегодня» и «Оперный театр радио "Орфей"», а на канале «Культура» создал цикл программ «Цветы и песни Италии».

Ранее в возрасте 65 лет ушёл из жизни Леонид Удалов, актер Московского областного театра драмы и комедии, известный по ролям в фильмах «Московская любовь», «Бесы» и сериале «Жизнь, которой не было».