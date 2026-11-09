«Рассказал Урсуле о вызовах»: Зеленский выпросил у ЕС специальный механизм помощи Украине

Зеленский заявил, что ЕС применит специальный механизм помощи Украине Фото: REUTERS.

Евросоюз активирует специальный механизм помощи в чрезвычайных ситуациях для оперативной поддержки Украины на фоне повреждений энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил Владимир Зеленский по итогам телефонных переговоров с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Рассказал Урсуле о вызовах, и мы договорились, что Евросоюз применит специальный механизм по помощи в чрезвычайных ситуациях. Это даст возможность оперативно предоставить Украине средства на то, что сейчас больше всего нужно», — написал он в Telegram.

Зеленский уточнил, что наиболее сложная обстановка с электро-, водо- и теплоснабжением зафиксирована в Киеве, а также в Днепропетровской, Сумской, Донецкой и Херсонской областях.

Тем временем британский военный эксперт Александр Меркурис заявил, что даже в случае одобрения в США миллиардной помощи Украине армия России сохранит преимущество в боевых действиях.