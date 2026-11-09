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НовостиНаука9 ноября 2026 8:17

ИКИ РАН: корональная дыра в виде котика сформировалась на Солнце

Необычную форму солнечной структуры показали специалисты Института космических исследований РАН
Авторы (2):
Анна АДАМАЙТЕС
Сергей ЧИКОВ
ИКИ РАН: корональная дыра в виде котика сформировалась на Солнце. Фото: Тelegram-канал «Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)»

ИКИ РАН: корональная дыра в виде котика сформировалась на Солнце. Фото: Тelegram-канал «Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)»

Корональная дыра на Солнце приобрела очертания, напоминающие котика. Необычным изображением поделились специалисты Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) в своем Telegram-канале.

«Корональная дыра между тем превратилась в котика. Для этого, правда, Солнце пришлось повернуть», — отметили ученые Института космических исследований Российской академии наук.

Корональные дыры — области солнечной короны с пониженной плотностью и температурой плазмы. Из них в космос выходит ускоренный поток солнечного ветра.

Ранее KP.RU писал, что на Солнце сформировалась одна из крупнейших корональных дыр 2026 года. Ее поперечный размер достиг примерно миллиона километров. Отмечалось, что поток солнечного ветра мог вызвать на Земле магнитные бури продолжительностью до пяти суток.