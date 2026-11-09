Рекордную волну жары прогнозируют метеорологи ООН: когда ее ждать

ВМО: в ближайшие месяцы в мире будет исключительно жарко Фото: Mukwazhi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) выступила с предупреждением о сохранении аномально высокой глобальной температуры в ближайшие месяцы. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на доклад ООН, представленный на климатическом саммите COP31 в Турции.

Согласно данным метеорологов, развитие климатического явления Эль-Ниньо в Тихом океане приведет к дополнительному повышению средней температуры планеты на 0,1–0,2 °C. В результате период исключительной жары продлится до конца текущего года и в начале 2027 года. Показатели за период с января по сентябрь уже превышают доиндустриальный уровень на 1,47 °C.

«Мы наблюдаем резкое усиление погодных явлений, и Эль-Ниньо станет фактором, многократно увеличивающим риски», — заявила генеральный секретарь ВМО Селесте Сауло, отметив, что текущие климатические процессы 2026 года «придают новый смысл выражению запредельно».

Европейская служба по изменению климата «Коперник» также прогнозирует превышение температурного порога в 1,5 °C по сравнению с доиндустриальным периодом.

Эксперты ООН подчеркивают, что даже при полном выполнении действующих национальных обязательств по снижению выбросов парниковых газов планета движется к потеплению на 2,6 °C, тогда как оптимистичный сценарий предполагает рост температуры на 1,8 °C в текущем столетии.

Напомним, ВМО предупреждала, что пик Эль-Ниньо ожидается в конце 2026 года. Это явление приведет к наводнениям в Восточной Африке, США и Южной Америке, а также аномальной жаре, засухе и лесным пожарам в Южной Африке, Юго-Восточной Азии и Амазонии.