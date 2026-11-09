Apple подала иск в суд Москвы: чего добивается «яблочная» корпорация Фото: REUTERS.

Apple Inc. обратилась в Арбитражный суд Москвы с заявлением об отмене обеспечительных мер, которые запрещают ей продолжать разбирательство против VK в Северном окружном суде Калифорнии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела. Заявление поступило 6 ноября, но пока не рассмотрено.

Напомним, 30 октября московский суд принял эти обеспечительные меры в рамках иска ООО «ВК» к Apple Inc., Apple Distribution International Ltd и ООО «Эппл Рус». VK требует вернуть в App Store приложения «ВКонтакте», «Одноклассники» и VK Music, а также восстановить push-уведомления и взыскать неустойку за неисполнение решения.

История запутанная: после иска VK выяснилось, что Apple 20 октября подала в калифорнийский суд антиисковое заявление с требованием запретить VK продолжать процесс в Москве. Калифорнийский суд это удовлетворил и обязал VK приостановить московское разбирательство. В ответ арбитраж Москвы запретил Apple и Apple Distribution International продолжать дело в Калифорнии и обязал их отозвать иск.

Предварительные слушания по иску VK к структурам Apple отложены на 8 декабря. Ранее VK сообщал, что в июне Apple без предупреждения удалила приложения VK из App Store.