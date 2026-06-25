Apple удалила сервисы VK, Дзен, почту Mail и Одноклассники из AppStore. Фото: VK

Американская корпорация Apple удалила из своего магазина AppStore (монополиста среди всех пользователей любых смартфонов iPhone) все приложения и сервисы основных российских социальных сетей. Корпорация лишила пользователей возможности скачивать все сервисы VK (Видео, Мессенджер, Музыка), почту Mail.ru, Дзен и Одноклассники.

Одним этим действием Apple лишила миллионов пользователей, причем не только в России, возможности скачать российские социальные сети и сервисы. У тех, у кого уже скачены эти приложения - они перестанут обновляться и присылать уведомления на устройства iPhone.

ПРИЛОЖЕНИЕ VK УДАЛИЛИ ИЗ APPSTORE: ПРИЧИНЫ - В АБСОЛЮТНОМ БЕЗЗАКОНИИ APPLE

Удаление российских приложений и соцсетей из AppStore было осуществлено по полному беспределу со стороны руководства Apple. Тому есть целый ряд доказательств:

- монополия AppStore не позволит пользователям iPhone, которых в мире сотни миллионов, скачивать удаленные из магазина приложения и сервисы;

- российские социальные сети никогда не попадали в санкционные списки стран Запада;

- удаление сервисов нарушает целый ряд положений Всеобщей декларации прав человека и Международный пакт о гражданских и политических правах: Apple лишает пользователей доступа к их же деньгам (банковские приложения) и средствам связи (социальные сети), а также нарушает принцип недискриминации (удаляя конкретно российские приложения);

- люди лишаются доступа к медицинским услугам и государственным услугам.

Таким образом Apple, не имея на то законных оснований и, хотя бы, номинальной опоры в виде санкционных списков, ограничивает российскую цифровую экосистему и нарушает права миллионов людей, пользующихся ее устройствами и вынужденных получать приложения только через AppStore. Полностью регулируемый корпорацией, которая по собственному желанию удаляет российские сервисы.

Этот беспредел можно назвать местью России, которая, в отличие от большинства других стран, не отдалась во власть западных корпораций и выстроила собственную цифровую среду: свои мессенджеры, свои банки, поисковики, социальные сети, сервисы такси, доставки продуктов и многое другое. При этом Россия, можно вспомнить хотя бы разблокировку Roblox после того, как он стал соответствовать нашим законам, соблюдает права и законные основания для зарубежных компаний.

Фото: VK

РЕАКЦИЯ РОССИИ НА УДАЛЕНИЕ СЕРВИСОВ VK В APPSTORE: КОММЕНТАРИЙ ДМИТРИЯ ПЕСКОВА

Реакция российских властей на беспредел со стороны американских монополистов не заставила себя ждать. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил следующее:

- своими действиями Apple поднимает вопрос о доверии - насколько можно воспринимать эту корпорацию как надежного партнера;

- Apple своими действиями нарушила права десятков, если не сотен миллионов людей по всему миру - далеко не только граждан России;

- российские ведомства будут работать с представителями корпорации, чтобы получить детальные разъяснения этих недружественных действий.

Комментарий по поводу этой ситуации дала и пресс-служба VK:

«Apple без предупреждений в одностороннем порядке удалила приложения VK. Своими действиями Apple ограничивает российских пользователей в доступе к востребованным сервисам, которыми ежедневно пользуются десятки миллионов: соцсетям, мессенджерам, видеоплатформам, электронной почте и образовательным продуктам», - заявили в VK.

ЧТО ГОВОРЯТ В ГОСДУМЕ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ VK ИЗ APPSTORE

Не заставил себя ждать комментарий из Госдумы. Депутат Сергей Боярский уверен, что Apple умышленно вредит целой стране и миллионам своих клиентов по национальному признаку, тем самым абсолютно теряя лицо и становясь инструментом информационной войны Запада против России.

«Удаление приложений VK из App Store вызывает не только юридические вопросы, а глубокое человеческое разочарование компанией Apple. Стив Джобс строил её на особом уважении к пользователям во всём мире, а сегодня Apple с поразительной лёгкостью плюёт на миллионы людей, выбравших её технику.

Сначала исчезли банковские приложения, потом сервисы авиакомпаний. Идёт расправа по национальному признаку - над продуктами для коммуникации и развлечения, которые полностью соответствуют требованиям национального законодательства, и выполняют все обязательные для размещения в AppStore предписания. Хотя никаких адекватных оснований этому нет. Очевидно, что компания действует не по закону, а под воздействием политических мотивов», - считает Боярский.

КОММЕНТАРИЙ МИНЦИФРЫ ПО ПОВОДУ УДАЛЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ СЕРВИСА VK ИЗ APPSTORE

В Минцифры подчеркнули - решение Apple лишить российских пользователей IPhone приложений сервисов VK путем удаление их из AppStore было политически мотивированным.

«Министерство не получило от компании Apple аргументированной позиции о наличии санкционных требований. На основе полученных заключений, в том числе со стороны американских юридических компаний, Минцифры подтверждает отсутствие данных оснований для блокировки приложений VK», - говорится в заявлении ведомства.

Минцифры обратилось в ФАС с просьбой оперативно рассмотреть сложившуюся ситуацию.