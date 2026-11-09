Раскрыт график индексации зарплат на 2027 год: кому и на сколько поднимут оклады

Депутат Кавшар: зарплаты бюджетников проиндексируют на 6,8% в 2027 году Фото: Артем КИЛЬКИН.

В России с 1 января 2027 года проиндексируют на 6,8% зарплаты сотрудников федеральных учреждений здравоохранения, науки, образования, социального обеспечения и культуры. С октября 2027 года на 4% повысят выплаты гражданским госслужащим, прокурорам, сотрудникам Следственного комитета и судьям. Об этом сообщила глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар в интервью РИА Новости.

Парламентарий уточнила, что итоговый размер доходов специалистов традиционно зависит от структуры выплат конкретной отрасли.

Кроме того, с начала 2027 года изменится система оплаты труда сотрудников федеральных госорганов, не имеющих статуса гражданских служащих. Для обеспечения гарантированной базовой части выплат планируют в среднем в два раза увеличить месячные должностные оклады и начислять надбавку за выслугу лет уже после первого года работы вместо трех. При этом размеры отдельных стимулов, таких как надбавки за сложность и высокие достижения, снизятся до 25-50% оклада.

Отдельно депутат затронула тему коммерческого сектора, отметив, что регулярная индексация пока не является обязательной для частных работодателей. «Необходимо обязать частные компании или ежегодно увеличивать оклады хотя бы по уровню инфляции, или предоставлять дополнительные меры социальной поддержки сотрудникам», — предложила она, отметив, что речь может идти о полисах ДМС, компенсации спортзала, обучении или выслужных премиях.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Дарья Лантратова перечислила пособия, которые вырастут вслед за МРОТ.