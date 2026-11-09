«Чёрная дыра» против рака: в Китае создали очиститель крови от опухолевых клеток

SCMP: первый в своем роде очиститель крови от раковых клеток разработали в Китае Фото: Олег ЗОЛОТО.

В Китае разработали первый в своём роде очиститель крови от раковых клеток. Об уникальной разработке сообщило южнокитайское издание SCMP.

«Китайские ученые разработали первый в своем роде очиститель, способный удалять отделившиеся опухолевые клетки, циркулирующие в кровотоке, что потенциально может предотвратить рецидив и распространение некоторых видов рака», — говорится в публикации.

Устройство создали учёные Шанхайского университета Цзяо Тун. Система, прозванная «чёрной дырой», забирает кровь через левую сонную артерию, пропускает её через внешний микрофлюидный резервуар, где антитела захватывают опухолевые клетки, и возвращает обратно через правую яремную вену. В экспериментах на мышах с раком молочной железы устройство замедлило рецидив опухоли и увеличило продолжительность жизни: половина животных, получавших очистку вместе с химиотерапией, дожила до конца исследования, тогда как среди мышей с одним из методов лечения выжила лишь пятая часть, а без дополнительной терапии не выжил никто.

«Прежде чем можно будет полностью определить клиническую целесообразность и экономическую эффективность этой стратегии, потребуется дальнейшая инженерная оптимизация и более масштабная проверка», — отмечают исследователи.

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