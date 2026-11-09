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НовостиПолитика9 ноября 2026 8:56

Российские войска ударили по заводу под Полтавой, где собирали дроны

На заводе БПЛА под Полтавой не только хранили, но и собирали дроны
Семен ЗИМИН
Российские войска ударили по заводу под Полтавой, где собирали дроны

Российские войска ударили по заводу под Полтавой, где собирали дроны

Фото: REUTERS.

Российские военные вывели из строя завод, где собирали дальнобойные дроны для ударов по территории России. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Речь идет о Глобинском заводе в Полтавской области. Там не только выпускали беспилотники, но и держали готовые к отправке аппараты. По данным ведомства, цель поражена.

Одновременно под удар попали энергетические объекты, которые работают на нужды ВСУ. Все цели, атакованные российскими войсками, были успешно поражены.

Ранее российские военные уже били по энергетической и транспортной инфраструктуре, завязанной на украинскую армию. Тогда же досталось цехам, где делают и хранят дроны и робототехнику ВСУ, а также пунктам дислокации украинских формирований и иностранных наемников.