Солист группы "Разные люди" Александр Чернецкий на концерте в честь 30-летнего юбилея группы. Фото: Роман Храмовник/ТАСС

Умер Александр Чернецкий, основатель, лидер и вокалист рок-группы «Разные люди». Он скончался на 61-м году жизни. О его смерти 9 ноября сообщил музыкант Гарик Сукачев на своей странице во «ВКонтакте».

В начале 1990-х годов у музыканта обострилась болезнь Бехтерева — хроническое системное заболевание, поражающее суставы и позвоночник. Друзья организовывали благотворительные концерты, чтобы собрать деньги на его лечение. Чернецкий перенес несколько операций.

Чернецкий начал заниматься музыкой в 1983 году, вместе с двоюродным братом создал школьную группу «Карбонарии». Позже собрал коллектив «Рок-фронт», который впоследствии получил название «Разные люди». В конце 1990-х годов он переехал с семьей в Санкт-Петербург и собрал новый состав группы. В нем играл, в частности, лидер коллектива «Чиж & Co» Сергей Чиграков.

Чернецкий также выступал против Евромайдана и курса Украины на интеграцию с Евросоюзом, поддерживал жителей Донбасса. После начала специальной военной операции музыкант продолжал поддерживать Россию и жителей исторических территорий.

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