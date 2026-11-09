Препараты для лечения рака кожи и ЖКТ станут доступны по ОМС уже в 2027 году: аналога им нет ни в одной стране Фото: Иван МАКЕЕВ.

В 2027 году в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) для граждан России станут доступны препараты, предназначенные для лечения меланомы кожи и опухолей желудочно-кишечного тракта. У этих препаратов нет аналогов. Об этом рассказала заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

«В следующем году еще два индивидуализированных препарата станут доступны для наших граждан в рамках системы обязательного медицинского страхования. Это для лечения меланомы кожи и опухолей желудочно-кишечного тракта», — резюмировала Голикова в своей речи.

Сейчас активно расширяется список онкологических заболеваний, которые поддаются лечению, причем на довольно поздних стадиях. Более того, Россия стала первой страной, которая разработала вакцину от рака. Причем первые испытания уже завершились, подтвердив ее эффективность.