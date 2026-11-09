Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика9 ноября 2026 9:05

Стало известно о роли Британии, Франции и ФРГ на переговорах по Украине в ОАЭ: они будут находиться поблизости

Politico: «евротройка» будет присутствовать на переговорах по Украине в Абу-Даби
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Politico: «евротройка» будет присутствовать на переговорах по Украине в Абу-Даби

Politico: «евротройка» будет присутствовать на переговорах по Украине в Абу-Даби

Фото: REUTERS.

Представители Великобритании, Франции и ФРГ планируют присутствовать на трехсторонних переговорах по урегулированию конфликта на Украине, которые пройдут в Абу-Даби. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, «евротройку» на встрече представят советники по национальной безопасности трех стран. При этом непосредственное участие европейских дипломатов в самом переговорном процессе на данном этапе не предполагается.

Как цитирует Politico неназванного немецкого чиновника, предстоящая встреча в ОАЭ задумывается как «стартовая», за которой последует серия дополнительных раундов, а итоговый формат взаимодействия будет формироваться «по мере продвижения переговоров». Источник отдельно отметил, что советники по нацбезопасности, скорее всего, не будут сидеть за столом переговоров, а будут «находиться поблизости» для консультаций.

Накануне премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что ЕС должен напрямую вести переговоры с Москвой для урегулирования конфликта на Украине. По его мнению, инициативу в переговорах должны взять на себя страны «евротройки».