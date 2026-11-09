Стало известно о роли Британии, Франции и ФРГ на переговорах по Украине в ОАЭ: они будут находиться поблизости

Politico: «евротройка» будет присутствовать на переговорах по Украине в Абу-Даби Фото: REUTERS.

Представители Великобритании, Франции и ФРГ планируют присутствовать на трехсторонних переговорах по урегулированию конфликта на Украине, которые пройдут в Абу-Даби. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, «евротройку» на встрече представят советники по национальной безопасности трех стран. При этом непосредственное участие европейских дипломатов в самом переговорном процессе на данном этапе не предполагается.

Как цитирует Politico неназванного немецкого чиновника, предстоящая встреча в ОАЭ задумывается как «стартовая», за которой последует серия дополнительных раундов, а итоговый формат взаимодействия будет формироваться «по мере продвижения переговоров». Источник отдельно отметил, что советники по нацбезопасности, скорее всего, не будут сидеть за столом переговоров, а будут «находиться поблизости» для консультаций.

Накануне премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что ЕС должен напрямую вести переговоры с Москвой для урегулирования конфликта на Украине. По его мнению, инициативу в переговорах должны взять на себя страны «евротройки».