В Москве закончились округа с дешевеющими квартирами: названы причины

Вторичный рынок Москвы в 2026 году чувствует себя увереннее рынка новостроек. Фото: Иван МАКЕЕВ.

Вторичное жилье в октябре 2026 года подорожало во всех 12 административных округах Москвы. Рост цен составил от 0,4 до 2,6% за месяц. Об этом пишет «РБК Недвижимость».

Сильнее всего квартиры от собственников подорожали в Новомосковском административном округе – на 2,6%, до 325,9 тысячи рублей за квадратный метр.

На втором месте оказался Северный административный округ, где стоимость квадратного метра выросла на 2,5% и достигла 460,3 тысячи рублей. В Восточном округе цены увеличились на 2,2%, а в Северном – на 2,1%. Самый небольшой рост зафиксировали в Северо-Восточном округе – всего 0,4%. В Зеленограде жилье подорожало на 0,8%.

Эксперты отмечают, что вторичный рынок Москвы в 2026 году чувствует себя увереннее рынка новостроек. Покупателей привлекают более доступные цены на готовые квартиры и возможность сразу переехать после сделки. Дополнительную поддержку спросу оказывают снижение ставок по рыночной ипотеке и ужесточение условий льготных программ. При этом количество предложений на вторичном рынке остается ограниченным, что также способствует росту стоимости жилья.

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