Едут в Москву, чтобы побродить по дорогим квартирам: Кто такие квартирные туристы и как их узнать

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Риелторы кипят: в России зафиксирован новый пик квартирного туризма. Это собирательный термин вобрал в себя всевозможные причуды.

Одни «покупатели» на деле вовсе не покупатели, а мечтатели: им нравится ходить по квартирам и представлять, как они в них живут. Другие приходят, чтобы снять контент для соцсетей. Например, выложить фото из панорамного окна с видом на центр и подписью «Мечта сбылась» — пусть завистники локти кусают.

Занимаются этим и продавцы квартир. Нанимают риелтора, чтобы тот подобрал им новое гнёздышко, договариваются об оплате услуг со сделки от продажи. Но вместо реальной покупки просто ходят по показам, восторгаются, а потом говорят: «Давайте ещё что-нибудь подберете». И так без конца.

«ОБИДНО!»

- Коллеги ласково называют таких клиентов «фантазерами». Иногда приходится ехать на показ загородного объекта за 100 км, а по приезде узнать, что потенциальные покупатели просто решили устроить себе небольшое путешествие: погулять и заодно посмотреть красивый дом. Конечно, это неприятно и обидно, — сетует вице-президент «Национальной Палаты Недвижимости» Ольга Волкова.

Поэтому часть риелторов при аномально высоком спросе на интересный объект вводят платные показы. Другие не решаются на такой радикальный шаг, чтобы не отпугнуть реального покупателя, но устраивают подробный расспрос.

— Уточняют у потенциального покупателя его финансовую ситуацию: когда планируется сделка, ипотека или наличные, через какой банк или нотариуса он хочет всё оформить. Для настоящего покупателя такие вопросы не проблема, а вот «фейковые» начинают сыпаться и путаться в словах, — объясняет Ольга Волкова.

В Москве и Санкт Петербурге появилась новая версия квартирных туристов — и тут слово «турист» теряет иносказательный смысл: это действительно туристы.

— Неоднократно сталкивалась с тем, что люди приезжают из другого города и просят встретить их на вокзале, а потом везти показывать квартиры в центре. Обязательно в исторических домах, с лепниной… После первого показа становится понятно: они не собираются ничего покупать. Им просто интересно посмотреть, как живут люди в центре, в красивых исторических интерьерах. Сейчас многие риелторы по таким запросам предлагают заключить договор и внести предоплату. Туристы сразу пропадают, — рассказывает эксперт.

МУКИ ВЫБОРА

Некоторые покупатели перебирают столько вариантов, что у риелторов возникают сомнения: ищут ли они квартиру или просто проводят досуг.

— Однажды я вместе с покупателем посмотрела больше 30 квартир. Клиенту всё время хотелось увидеть еще один вариант: вдруг следующий окажется лучше? Мы сравнивали планировки, расположение, состояние, но в итоге вернулись к квартире, которую посмотрели первой. Бесконечный выбор не всегда приближает к решению: он только перегружает информацией. Квартиры начинают сливаться в памяти, а отличия — теряться. Когда у покупателя есть четкие требования, обычно достаточно пяти вариантов: этого хватает, чтобы увидеть рынок и сравнить предложения, — советует эксперт по недвижимости Натали Логинова.

Некоторые покупатели перебирают столько вариантов, что у риелторов возникают сомнения: ищут ли они квартиру или просто проводят досуг. Фото: Krakenimages.com/Shutterstock/Fotodom

В квартирные туристы превращаются и те, кто переоценивает свою старую квартиру. Они назначают цену сильно выше рыночной и ни в какую не хотят ее снижать.

— В итоге люди выбирают новую квартиру, исходя из суммы, которую только рассчитывают получить, — продолжает Логинова. — Это тоже своего рода квартирный туризм: покупатели изучают рынок, но не понимают, каким бюджетом реально располагают.

Не все участники рынка согласны, что квартирных туристов стало больше. Основатель агентства недвижимости «Маттерс» Нина Гафарова считает, что такое явление было всегда и чудачеств не прибавилось:

— За 16 лет практики я видела достаточно людей, которые хотят поменять условия жизни, ходят по показам и изучают рынок, хотя реальных денег на покупку у них нет. Я отношусь к этому спокойно, но держу «фильтр»: сразу уточняю, когда клиент планирует покупку, на какие средства, продаёт ли он свою квартиру и на какой стадии эта сделка.

Если в демократичной недвижимости риелторы пока только размышляют над введением «фильтра» в виде платы за показ, то в премиум сегменте уже действуют свои механизмы.

— Собственники и брокеры элитных агентств при продаже пентхаусов и домов нередко просят выписку с банковского счёта или подтверждение наличия активов — например, квартиры, которая уже выставлена на продажу. Такая практика распространена и в Петербурге, и в Москве. Покупатели иногда обижаются и говорят, что они не «мальчики на побегушках», но эта проверка экономит время всех сторон и отсекает «фантазёров», — добавляет Нина Гафарова.

БАЙКИ РИЕЛТОРСКОГО ЦЕХА

Выбирают по компасу и советуются с астрологами

Эксперты вспомнили случаи из практики, когда поведение клиентов ставило их в тупик.

«Время диктует моду: многие действительно советуются с астрологом о дате сделки или при выборе между двумя квартирами. Ещё один тренд — сокращение расходов и переезд из огромных коттеджей и больших квартир в более скромные метры. Многие с удовольствием переезжают в бабушкины дома в деревне: такая недвижимость стоит недорого и неожиданно стала трендом среди молодёжи» — делится Ольга Волкова.

«Работала с собственницей загородного дома. Мы установили цену в 18 млн — были звонки и просмотры. Вдруг клиентка позвонила и заявила, что мы продешевили: она съездила к духовному наставнику, показала ему объявление, и тот сказал, что дом стоит 24 млн. В итоге дом так и не продали, а наше сотрудничество закончилось.

Был и другой случай: я продавала квартиру, решила прибраться и выбросила какой-то свёрток. Оказалось, в нём был амулет, который, по словам владельцев, должен был привлекать покупателей. Со мной чуть не расторгли договор, а часть комиссии удержали.

Еще одна семья поставила необычное условие: на переговорах, показах и во всём общении мы должны были говорить только позитивно и только в прошедшем времени — как будто сделка уже состоялась. То есть мы не «продаём» квартиру, а уже «продали» её хорошему покупателю. Эту сделку я провела, стиснув зубы» — вспоминает Нина Гафарова.

«Одной девушке при выборе жилья было важно расположение квартиры относительно сторон света. Она буквально проверяла его компасом, хотя хватило бы и карты. Для неё имело значение, куда выходят окна и в каких секторах находятся отдельные помещения — в том числе туалет. Покупательница постоянно советовалась со специалистом по Васту — традиционной индийской системе организации пространства. Если расположение не соответствовало рекомендациям, она отказывалась от квартиры, даже если объект подходил по всем остальным критериям» — рассказала Натали Логинова.

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