Российские военные сбили 680 беспилотников ВСУ за сутки и два снаряда HIMARS Фото: REUTERS.

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 680 беспилотников Вооруженных сил Украины самолетного типа и два реактивных снаряда американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом говорится в сводке Министерства обороны Российской Федерации от 9 ноября.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 680 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщили в военном ведомстве.

В МО РФ уведомили, что с начала проведения специальной военной операции ВС РФ уничтожили 674 самолета, 284 вертолета и 283 164 беспилотника ВСУ. Кроме того, ликвидировано 672 ЗРК, 31 575 танков и бронемашин, 1 795 РСЗО, 36 889 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 76 738 единиц спецтехники.

Ранее KP.RU сообщал, что российские военные поразили сухогруз с вооружением и военным имуществом для ВСУ в Черном море. Судно в момент удара находилось юго-западнее Одессы.