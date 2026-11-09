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НовостиОбщество9 ноября 2026 9:18

Опасный «подарок»: МВД раскрыло новую схему похищения аккаунтов в Telegram

МВД предупредило о схеме обмана с фиктивной подпиской Telegram Premium
Елизавета КУЗНЕЦОВА
МВД предупредило о схеме обмана с фиктивной подпиской Telegram Premium

МВД предупредило о схеме обмана с фиктивной подпиской Telegram Premium

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБКТ) МВД России предупредило граждан о новой волне мошенничества в преддверии праздников, связанной с фиктивным дарением премиум-подписок.

Как пояснили в ведомстве, злоумышленники рассылают пользователям сообщения от имени знакомых или с неизвестных аккаунтов со информацией о якобы полученном подарке — подписке на Telegram Premium. К тексту прилагается фишинговая ссылка или QR-код, перенаправляющие жертву на поддельную страницу авторизации.

Для «активации» подарка от пользователя требуют ввести номер телефона и одноразовый код подтверждения. Получив эти данные, аферисты захватывают доступ к аккаунту, принудительно завершают все активные сеансы на устройствах владельца и начинают веерную рассылку мошеннических сообщений по списку его контактов.

В правоохранительных органах настоятельно рекомендуют не переходить по сомнительным ссылкам, не сканировать сторонние QR-коды и ни при каких обстоятельствах не вводить защитные коды и электронные ключи на сторонних ресурсах.

Накануне стало известно, как книга стала инструментом мошенников. Прокуратура предупредила о новой схеме обмана, когда вредоносные файлы под видом книг посылают в домовых чатах.