В Кремле раскрыли формат переговоров России и Украины в Абу-Даби

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Переговоры в Абу-Даби будут проходить между Россией и Украиной при посредничестве США. Об этом в понедельник сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможности участия европейцев в этих переговорах.

Ранее Politico со ссылкой на информированные источники сообщило, что представители Великобритании, Франции и ФРГ планируют присутствовать на трехсторонних переговорах по урегулированию конфликта на Украине в Абу-Даби.

"То, что будет происходить в Абу-Даби в предстоящие дни - это трехсторонние переговоры между Россией, Украиной при посредничестве Соединенных Штатов Америки", - сказал Песков.

Трёхсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине запланированы на 10–11 ноября 2026 года в Абу-Даби. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. Ранее Дмитрий Песков уточнил, на переговорах стороны обсудят гарантии безопасности, которые «могут быть только взаимными», а также деэскалацию и гуманитарные вопросы.