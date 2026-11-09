Без комментариев: в Кремле отреагировали на идею Кушнера о новой архитектуре безопасности в Европе

Песков отказался комментировать инициативу Кушнера по Совету Россия — НАТО Фото: REUTERS.

В Кремле не комментируют предложение спецпредставителя президента США Джареда Кушнера использовать формат Совета Россия — НАТО в качестве базовой площадки для обсуждения новой архитектуры европейской безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля воздержался от оценки данной инициативы, не став вдаваться в детали возможных переговоров по вопросам международной безопасности в данном формате.

Напомним, Washington Post писал, что спецпредставитель президента США считает Совет Россия — НАТО примером для диалога по европейской безопасности. Сообщалось, что Кушнер планирует подключить Москву к переговорам о новой системе безопасности в Европе для разрешения конфликта на Украине и поддержания мира. Моделью для него служит Совет Россия — НАТО, приостановленный в 2014 году.