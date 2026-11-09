Цены на электроэнергию в Европе подскочили выше 600 евро за мегаватт-час. Фото: Maksim Konstantinov/Globl Look Press

9 ноября пиковые вечерние цены на электроэнергию в Европе подскочили выше 600 евро за мегаватт-час из-за резкого падения выработки ветровой энергии. Об этом сообщает Bloomberg.

По прогнозам синоптиков, особенно сильное затишье ветра ожидается в Германии, Британии и странах Бенилюкса. Британский оператор электросетей предупредил , что в результате этого может возникнуть дефицит электроэнергии в 1,4 гигаватта.

Агентство отмечает, что в этом году цены на природный газ уже высоки, поэтому по всей Европе высоки цены и на электроэнергию, так как предельная цена электроэнергии часто устанавливают газовыми электростанциями.

Постоянное давление на энергетические рынки отражается в высоких фьючерсных ценах. Декабрьские контракты в Германии и Франции уже торгуются на бирже EEX по цене около 200 евро за мегаватт-час, что более чем в два раза выше, чем годом ранее.

Цены на электроэнергию на следующий день во Франции на аукционе на Epex Spot SE составили 334,12 евро за мегаватт-час, что является самым высоким показателем с декабря 2022 года. В Германии цены на электроэнергию на следующий день составили 345,64 евро за мегаватт-час, а в некоторые пятнадцать минут вечера они превышают 600 евро.

Напомним, летом во Франции и Германии столкнулись с резким скачком внутридневных цен на электроэнергию на фоне аномальной жары. По данным биржи EPEX Spot, вечером 11 августа цены достигнут около €228 за мегаватт-час в Германии и €229 во Франции — это на 15–20% выше уровней предыдущего дня.