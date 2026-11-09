Песков: встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина была бы интересной Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Возможная встреча президента Российской Федерации Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина привлекла бы внимание всего мира. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 9 ноября, в понедельник.

По словам представителя Кремля, данная вероятная встреча глав государств была бы интересна. Таким образом Дмитрий Песков прокомментировал журналистам слова Дональда Трампа о том, что он ожидает интересного общения с Путиным и Си Цзиньпином в Шэньчжэне.

Ранее KP.RU писал, что президент США Дональд Трамп заявил о желании встретиться с главой РФ и председателем КНР. Журналистам американский лидер заявил, что хочет переговорить с Путиным и Си Цзиньпином о вопросах денуклеаризации.

KP.RU также писал, что президент США переговорил по телефону с лидером РФ. В итоге была заключена дизельная сделка.