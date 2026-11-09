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НовостиВ мире9 ноября 2026 9:41

Военные США вступали в контакт с НЛО: Трамп сделал сенсационное заявление

Трамп: американские военные летчики встречали НЛО
Людмила МИТРОХИНА
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп рассказал, что американские военные летчики видели во время полетов неопознанные летающие объекты (НЛО), которые двигались с большой скоростью. Об этом глава Белого дома рассказал во время интервью каналу CBS News.

«Они (военные — прим. ред.) рассказывали мне очень странные вещи и говорили, что в определенных случаях там действительно что-то происходит. Представьте: летчики летят на F-22, и вдруг мимо них проносится нечто, движущееся в три раза быстрее, а объект имеет круглую форму», — сделал сенсационное заявление Трамп.

Он подчеркнул, что сам не сторонник подобных историй, поэтому не исключил, что военный мог принять камеру за инопланетный объект.

Напомним, Пентагон обнародовал пятиминутный ролик с НЛО, движущимся со скоростью более 800 км/ч. Видео снято в 2024 году на Ближнем Востоке. На кадрах показан белый круглый объект, летящий над сушей и водой. И подобных роликов США опубликовали еще семь.