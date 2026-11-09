Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика9 ноября 2026 9:42

Набиуллина объяснила, к чему может привести необоснованное снижение ставки

Набиуллина: если снизить ставку, люди подумают, что ЦБ не борется с инфляцией
Анастасия СУТОРМИНА
Набиуллина: если снизить ставку, люди подумают, что ЦБ не борется с инфляцией. Фото: Maksim Konstantinov/Globl Look Press

Набиуллина: если снизить ставку, люди подумают, что ЦБ не борется с инфляцией. Фото: Maksim Konstantinov/Globl Look Press

Если Центробанк необоснованно снизит ключевую ставку, люди подумают, что регулятор не борется с инфляцией. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Также глава ведомства отметила, что треть всех выявленных субъектов с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке страны за девять месяцев имеют признаки пирамиды.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что нельзя спешить с понижением ключевой ставки. Это может оказать негативное влияние на российскую экономику.

Сайт KP.RU рассказал, что президент РФ Владимир Путин отметил, что ключевая ставка находится на довольно высоком уровне, однако Центробанк и правительство делают всё, чтобы снизить этот показатель.