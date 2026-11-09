Набиуллина объяснила, к чему может привести необоснованное снижение ставки

Набиуллина: если снизить ставку, люди подумают, что ЦБ не борется с инфляцией. Фото: Maksim Konstantinov/Globl Look Press

Если Центробанк необоснованно снизит ключевую ставку, люди подумают, что регулятор не борется с инфляцией. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Также глава ведомства отметила, что треть всех выявленных субъектов с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке страны за девять месяцев имеют признаки пирамиды.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что нельзя спешить с понижением ключевой ставки. Это может оказать негативное влияние на российскую экономику.

Сайт KP.RU рассказал, что президент РФ Владимир Путин отметил, что ключевая ставка находится на довольно высоком уровне, однако Центробанк и правительство делают всё, чтобы снизить этот показатель.