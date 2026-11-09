Россиянам раскрыли список болезней, из-за которых аннулируют права

Перечень таких заболеваний остается практически неизменным на протяжении нескольких лет. Фото: Мария ЛЕНЦ.

Некоторые заболевания могут стать причиной автоматического прекращения действия водительских прав. Если у автомобилиста обнаружат болезнь, входящую в официальный список медицинских противопоказаний, он больше не сможет законно управлять машиной, предупредил автомобильный юрист Лев Воропаев. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Если при обращении в медучреждение у водителя выявят заболевание из перечня противопоказаний к управлению транспортным средством, запустится механизм прекращения действия права управления автомобилем», – отметила адвокат.

По словам юриста, перечень таких заболеваний остается практически неизменным на протяжении нескольких лет. Среди основных противопоказаний – психические расстройства, в том числе шизофрения и умственная отсталость. Также в список входят серьезные неврологические нарушения и эпилепсия.

Еще одной причиной для прекращения действия водительских прав могут стать некоторые нарушения цветового зрения. Речь идет о случаях, когда человек не способен правильно различать определенные цвета. Уточненный перечень медицинских противопоказаний недавно утвердили постановлением правительства.

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