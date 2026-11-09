Кофе вместо чая может незаметно опустошить кошелек россиян: подсчитаны расходы за месяц

Самая большая прибавка к расходам из-за кофе получилась в Тюменской области. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Привычка пить натуральный кофе по утрам вместо обычного чая может заметно увеличить расходы на домашние завтраки. За месяц разница в стоимости напитков и продуктов может составить от 467 до 670 рублей в зависимости от региона. Об этом пишет Life.ru.

По подсчетам «Индекса завтрака», даже небольшая ежедневная переплата за чашку кофе постепенно превращается в ощутимую сумму. Например, в Москве такая привычка обходится примерно на 532 рубля в месяц дороже, чем употребление чая. В некоторых регионах разница еще заметнее.

Для сравнения специалисты взяли одинаковый завтрак из двух яиц, молока, сливочного масла и пшеничного хлеба. Менялся только напиток: вместо двух граммов черного чая использовали десять граммов натурального кофе. Самая большая прибавка к расходам получилась в Тюменской области – около 670 рублей за месяц.

При этом эксперты обращают внимание, что существенную часть расходов также формируют яйца, хлеб, молоко и сливочное масло. По словам доцента Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко, дополнительные 17-18 рублей за один завтрак кажутся незначительными, но за месяц превращаются в сумму, которой хватило бы, например, на оплату мобильной связи.

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