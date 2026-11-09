На Украине возникли серьёзные проблемы: заявление Зеленского

Зеленский заявил о тяжёлой ситуации с электричеством и теплом на Украине Фото: REUTERS.

Владимир Зеленский заявил о серьезных перебоях с подачей электричества, воды и тепла во многих городах Украины. По его словам, наиболее тяжелая обстановка сложилась в Киеве, Днепропетровской и Сумской областях.

О проблемах с коммунальной инфраструктурой украинский лидер написал в своем Teлеграм-канале. Он также сообщил, что обсудил ситуацию с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. По словам Зеленского, стороны договорились задействовать специальный механизм Евросоюза для оказания экстренной помощи Незалежной. Это позволит быстрее выделить Украине средства на наиболее необходимые нужды.

Ранее KP.RU писал, что 9 ноября в Киеве остановились три теплоэлектроцентрали, из-за чего перебои затронули общественный транспорт и предприятия. В большинстве районов украинской столицы жители остались без электричества, воды и отопления.