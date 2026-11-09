«Бьет по самым незащищенным»: Набиуллина назвала самый несправедливый налог

Набиуллина назвала высокую инфляцию самым несправедливым налогом Фото: REUTERS.

Высокий рост потребительских цен представляет собой наиболее несправедливую форму финансовой нагрузки на граждан. Такое заявление сделала ЦБ России Эльвира Набиуллина.

«Могу только подчеркнуть, что из всех возможных налогов высокий рост цен – это самый несправедливый налог, он бьет по самым незащищенным людям», — сообщила глава ЦБ.

Набиуллина подчеркнула, что регулятор сохраняет решительный настрой на снижение инфляционного давления и завершение периода высокой инфляции. По ее словам, на реализацию этой же задачи направлена и бюджетная политика, проводимая правительством Российской Федерации.

Как писал сайт KP.RU, в ходе своей речи Набиуллина заявила, что ЦБ России тщательно анализирует влияние решений на экономику, чтобы избежать ее переохлаждения. По словам председателя регулятора, на данный момент признаков переохлаждения экономики нет.