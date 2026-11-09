Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиНовости медицины9 ноября 2026 9:59

В РФ началось применение вакцины от аллергии на пыльцу берёзы

Вакцина станет доступной для граждан по ОМС
Людмила МИТРОХИНА
В РФ началось применение вакцины от аллергии на пыльцу берёзы

В РФ началось применение вакцины от аллергии на пыльцу берёзы

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Вакцина от аллергии на пыльцу березы зарегистрирована в России с 2026 года и уже начала применяться. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Зарегистрирована и начала применяться вакцина от аллергии на пыльцу березы. В следующем году еще два индивидуализированных препарата станут доступны для наших граждан в рамках системы обязательного медицинского страхования", — резюмировала вице-премьер.

В Минздраве отметили, что российская вакцина "Аллергарда" — это препарат от аллергии на пыльцу березы. Также лекарство можно применять для борьбы с перекрестной аллергией. Кроме того, в России планируется запуск еще нескольких видов вакцин. Речь идет о препарате от лихорадки денге и аллергии на амброзию.

Ранее KP.RU рассказал, что в России завершены испытания новой вакцины от рака. Первые испытания прошли успешно, лекарство показало свою эффективность.