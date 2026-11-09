В РФ началось применение вакцины от аллергии на пыльцу берёзы Фото: Евгения ГУСЕВА.

Вакцина от аллергии на пыльцу березы зарегистрирована в России с 2026 года и уже начала применяться. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Зарегистрирована и начала применяться вакцина от аллергии на пыльцу березы. В следующем году еще два индивидуализированных препарата станут доступны для наших граждан в рамках системы обязательного медицинского страхования", — резюмировала вице-премьер.

В Минздраве отметили, что российская вакцина "Аллергарда" — это препарат от аллергии на пыльцу березы. Также лекарство можно применять для борьбы с перекрестной аллергией. Кроме того, в России планируется запуск еще нескольких видов вакцин. Речь идет о препарате от лихорадки денге и аллергии на амброзию.

Ранее KP.RU рассказал, что в России завершены испытания новой вакцины от рака. Первые испытания прошли успешно, лекарство показало свою эффективность.