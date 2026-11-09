Думал, что растяжение, а оказалась агрессивная опухоль: молодой человек из Иркутска борется с редкой формой онкологии

У 25-летнего Вячеслава Шевчука из Иркутска диагностировали остеосаркому таза третьей стадии. Фото: личный архив

25-летний Вячеслав Шевчук из Иркутска думал, что у него растяжение, а оказалось — редкая онкология, остеосаркома таза третьей стадии. Историю молодого человека публикует «КП-Иркутск».

По словам его мамы Анны Шевчук, первые симптомы появились около полутора лет назад: сын играл в футбол, подвернул ногу и обратился к врачу с болью. Тогда подозревали растяжение или надрыв мышцы, прописали мази и уколы. Однако легче становилось лишь на время. После Нового года состояние молодого человека резко ухудшилось — появилась сильная хромота на левую ногу, боль в бедре не проходила. Хирург, осмотревший Вячеслава, велел срочно идти на обследования.

После биопсии ткани отправили в клиники Новосибирска и Москвы. Страшный диагноз подтвердился: у Вячеслава выявили остеосаркому таза третьей стадии — быстро растущую опухоль. После первого курса химиотерапии выяснилось, что опухоль достигает 17 сантиметров в длину. Сейчас заканчивается четвёртый курс. Первые курсы химиотерапии молодой человек перенёс тяжело.

«Перестал ходить, говорить, потребовалось переливание крови. Но лечение помогает: рост опухоли остановился, ее стенки уплотнились. Также в организме нет метастаз. Это дает надежду на лучшее», — признается мама Вячеслава.

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