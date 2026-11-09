Набиуллина: значительную часть замороженных активов россиян получилось вернуть Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, сообщила: значительную часть заблокированных из-за санкций активов российских инвесторов удалось вернуть. По её словам, для этого задействовали разные финансовые механизмы, включая замещающие облигации.

«Тема замороженных активов остается в поле нашего внимания. Значительную часть активов нам удалось теми или иными способами (через замещающие облигации и т. д.) вернуть нашим инвесторам. Мы постоянно работаем и будем продолжать эту работу», — уточнила глава регулятора.

Также Набиуллина предупредила: если Центробанк необоснованно срежет ключевую ставку, люди решат, что регулятор бросил борьбу с инфляцией. Она указала, что ЦБ не намерен спешить со снижением ключевой ставки.