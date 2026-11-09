Житель Алтая больше 20 лет использовал метеорит как упор для машины Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Житель Алтая более 20 лет использовал камень в качестве упора под колесо автомобиля, не зная, что это метеорит. Об этом говорится в сообщении от Института геологии и минералогии имени В. С. Соболева СО РАН.

Отмечается, что камень найден в 2005 году при поездке через перевал. Житель Алтая говорит, что находка его чем-то заинтриговала и он решил использовать ее как упор для автомобиля.

«Камень, который водитель изначально использовал для того, чтобы подложить под колесо машины, чем-то его заинтересовал. Нашедший хотел освидетельствовать или продать эту находку, но оставил ее себе на долгие 20 лет», — передали слова мужчины в институте Соболева.

Специалисты определили, что находка — это обыкновенный хондрит с высоким содержанием металлов и серы. В его составе обнаружены оливин, пироксен, хромит, ильменит и редкий мерриллит. Также найден сплав железа и никеля, а также самородная медь. Однако камень с таким составом впервые обнаружен на Алтае.

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