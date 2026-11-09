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НовостиОбщество9 ноября 2026 10:09

Житель Алтая больше 20 лет использовал метеорит как упор для машины

Житель Алтая нашел оригинальный способ, как использовать метеорит
Людмила МИТРОХИНА
Житель Алтая больше 20 лет использовал метеорит как упор для машины

Житель Алтая больше 20 лет использовал метеорит как упор для машины

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Житель Алтая более 20 лет использовал камень в качестве упора под колесо автомобиля, не зная, что это метеорит. Об этом говорится в сообщении от Института геологии и минералогии имени В. С. Соболева СО РАН.

Отмечается, что камень найден в 2005 году при поездке через перевал. Житель Алтая говорит, что находка его чем-то заинтриговала и он решил использовать ее как упор для автомобиля.

«Камень, который водитель изначально использовал для того, чтобы подложить под колесо машины, чем-то его заинтересовал. Нашедший хотел освидетельствовать или продать эту находку, но оставил ее себе на долгие 20 лет», — передали слова мужчины в институте Соболева.

Специалисты определили, что находка — это обыкновенный хондрит с высоким содержанием металлов и серы. В его составе обнаружены оливин, пироксен, хромит, ильменит и редкий мерриллит. Также найден сплав железа и никеля, а также самородная медь. Однако камень с таким составом впервые обнаружен на Алтае.

Ранее KP.RU передал слова президента США Дональда Трампа о том, что якобы американские военные вступили в контакт с НЛО. Причем сам глава Белого дома подчеркнул, что не до конца верит в эти истории.