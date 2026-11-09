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НовостиВ мире9 ноября 2026 10:12

В Китае отреагировали на заявление о связях главы Nvidia с разведкой КНР

МИД КНР назвал клеветой сообщения о связях главы Nvidia с разведкой Китая
Елизавета КУЗНЕЦОВА
МИД КНР назвал клеветой сообщения о связях главы Nvidia с разведкой Китая

МИД КНР назвал клеветой сообщения о связях главы Nvidia с разведкой Китая

Фото: REUTERS.

Утверждения о работе на китайские спецслужбы женщины, имевшей романтическую связь с генеральным директором американской компании Nvidia Дженсеном Хуангом, не имеют оснований и являются клеветой. Такое заявление сделал официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Го Цзянькунь.

«Утверждения о так называемом китайском шпионаже являются исключительно беспочвенными домыслами и клеветой», — подчеркнул дипломат.

Напомним, в США разгорелся скандал вокруг главы Nvidia, которого заподозрили в связях с руководителем компании Megaspeed Элис Хуанг. Американские спецслужбы утверждали, что женщина могла быть завербована китайской разведкой для получения доступа к технологиям в сфере искусственного интеллекта и обхода экспортных ограничений.

В отношении Элис Хуанг в США начато расследование по подозрению в передаче конфиденциальных данных правительству КНР. Сама обвиняемая признала факт личной связи, однако заявила о готовности защищать интересы Nvidia и национальную безопасность США.