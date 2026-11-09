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НовостиПолитика9 ноября 2026 10:22

В Москве 11 ноября пройдет сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ

На заседании Совета безопасности ОДКБ обсудят несколько вопросов
Людмила МИТРОХИНА
В Москве 11 ноября пройдет сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ Фото: Global Look Press/Petrov Sergey

В Москве 11 ноября пройдет сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ Фото: Global Look Press/Petrov Sergey

11 ноября в Москве состоится заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ, которое будет проходить под председательством президента России Владимира Путина. Об этом говорится в сообщении от Кремля.

На заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Москве обсудят вопросы региональной и международной повестки, подчеркнули в источнике. Также не решен вопрос с Арменией, которая пока является участником ОДКБ.

Не исключено, что республику могут лишить права голоса до момента, пока Ереван окончательно не определится со своим членством. Ведь до этого в Армении говорили, что якобы потеряли интерес к членству в ОДКБ. В Госдуме уже прокомментировали подобные высказывания Армении в отношении альянса. Там считают, что Ереван ведет себя вызывающе.