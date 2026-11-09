«Воскрес» на кладбище: аптекарь пролежал в гробу трое суток ради привлечения денег

Житель Ганы провел три дня в гробу ради древнего ритуала для привлечения денег. Фото: Sven Kaeuler / dpa / Global Look Press

В Гане местный житель провел трое суток внутри закопанного на кладбище гроба в рамках странного ритуала по привлечению богатства. Об этом сообщает портал My Joy Online.

Инцидент вскрылся случайно во время прогулки местного охотника по кладбищу. Собаки мужчины подбежали к гробу, после чего тот заподозрил неладное. Когда охотник приблизился к объекту и пригрозил открыть огонь, из крышки неожиданно поднялся молодой человек, оказавшийся владельцем местного аптечного киоска. Вскоре к месту происшествия подошел травник, собиравший лекарственные растения, и они вместе вывели «воскресшего» из некрополя.

Появление мужчины вызвало ажиотаж среди жителей селения, часть которых потребовала немедленно вызвать правоохранителей. По данным издания, владелец аптеки решился на трехдневное заточение ради проведения древнего обряда для улучшения финансового благополучия. Впоследствии спасенного передали сотрудникам полиции, которым предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

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