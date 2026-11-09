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НовостиПолитика9 ноября 2026 10:29

Владимир Путин проведёт встречу с главой Татарстана Миннихановым

Путин обсудит с Миннихановым дела Республики Татарстан
Семен ЗИМИН
Владимир Путин проведёт встречу с главой Татарстана Миннихановым

Владимир Путин проведёт встречу с главой Татарстана Миннихановым

Фото: REUTERS.

Президент Владимир Путин 9 ноября проведёт в Кремле встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. О планах сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, речь пойдёт о «серьёзном разговоре по делам Республики Татарстан».

Песков подчеркнул: Татарстан — один из крупнейших и важнейших регионов страны с точки зрения экономического, промышленного и социального потенциала. Остальные мероприятия в графике главы государства в этот день будут непубличными.

Любопытно, что разговор с Миннихановым станет не единственной темой ноябрьско-декабрьской повестки Кремля. Ранее стало известно: встреча Путина с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека запланирована на первую половину декабря. Об этом сообщил председатель СПЧ Валерий Фадеев.

По словам Фадеева, традиция такая: заседание проходит незадолго до Международного дня прав человека, который отмечается 10 декабря. Члены Совета уже готовятся к разговору с главой государства.