Кличко раскритиковал Зеленского за идею бесплатного транспорта в Киеве Фото: REUTERS.

Мэр Киева Виталий Кличко раскритиковал поручение Владимира Зеленского обеспечить бесплатный проезд в общественном транспорте столицы. Он заявил, что город не располагает достаточным количеством водителей, чтобы существенно увеличить число автобусов на маршрутах. Позицию Кличко изложил Telegram-канал «Страна.ua».

По словам Кличко, прежде чем предлагать новые инициативы, центральные власти должны погасить задолженность перед Киевом за перевозку льготников. За 11 лет она превысила 8 млрд гривен.

Кличко сообщил, что в резерве города есть исправные автобусы, однако для их выхода на линии не хватает персонала. Киевпастранс не может забронировать новых сотрудников из-за установленного лимита.

Мэр Киева также отметил, что для полноценной замены метро по объему перевозок потребовалось бы до 1020 автобусов. Однако наземный транспорт не способен обеспечить такую же регулярность движения из-за загруженности дорог.

Ранее KP.RU писал, что в Киеве растет недовольство мэром Виталием Кличко из-за проблем с подготовкой города к зиме. Жители столицы жалуются на перебои с электричеством, нехватку генераторов и состояние городской инфраструктуры.