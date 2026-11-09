Бастрыкин взял на контроль дело директора спортшколы в Кировской области

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела директора спортивной школы в Кировской области. Руководителя учреждения подозревают в преступлении против несовершеннолетней. О решении главы ведомства сообщила пресс-служба СК.

По данным СК, Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК по Кировской области Юрию Русанову доложить о том, как идёт следствие, а также отчитаться по доводам обращения.

Поводом для вмешательства стало видеообращение тренеров и родителей воспитанников спортшколы. Они просят отстранить директора от должности: мужчина уличен в преступлении в отношении несовершеннолетней. По факту произошедшего расследуется уголовное дело.

Ранее в Партизанске суд заключил под стражу 39-летнего местного жителя, обвиняемого в преступлениях против собственной 13-летней дочери. По версии следствия, с 2017 по 2025 год мужчина совершал в отношении ребёнка насильственные действия. По делу назначены экспертизы, девочке оказывают психологическую помощь, расследование продолжается.