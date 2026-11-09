«Интервидение» не состоится в 2026 году: МИД РФ назвал новую дату конкурса

МИД России подтвердил перенос «Интервидения» на 2027 год Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Международный музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет в Саудовской Аравии осенью 2027 года. Таким образом, мероприятие не состоится в 2026 году, как планировалось ранее. О новых сроках проведения конкурса сообщил заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов.

«Следующий международный музыкальный конкурс „Интервидение“ пройдет осенью 2027 года в Саудовской Аравии», — заявил дипломат ТАСС.

Ранее источник информагентства сообщил, что проведение музыкального конкурса невозможно в 2026 году в Саудовской Аравии. Предполагалось, что перенос может быть связан с осложнением отношений между хуситами и Эр-Риядом.

Также KP.RU сообщал, что организатором следующего конкурса в Саудовской Аравии был назван фонд «Традиции искусства». Тогда точные сроки и место проведения музыкального шоу еще не были объявлены.