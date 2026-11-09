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НовостиОбщество9 ноября 2026 10:38

«Интервидение» не состоится в 2026 году: МИД РФ назвал новую дату конкурса

МИД России подтвердил перенос «Интервидения» на 2027 год
Анна АДАМАЙТЕС
МИД России подтвердил перенос «Интервидения» на 2027 год

МИД России подтвердил перенос «Интервидения» на 2027 год

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Международный музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет в Саудовской Аравии осенью 2027 года. Таким образом, мероприятие не состоится в 2026 году, как планировалось ранее. О новых сроках проведения конкурса сообщил заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов.

«Следующий международный музыкальный конкурс „Интервидение“ пройдет осенью 2027 года в Саудовской Аравии», — заявил дипломат ТАСС.

Ранее источник информагентства сообщил, что проведение музыкального конкурса невозможно в 2026 году в Саудовской Аравии. Предполагалось, что перенос может быть связан с осложнением отношений между хуситами и Эр-Риядом.

Также KP.RU сообщал, что организатором следующего конкурса в Саудовской Аравии был назван фонд «Традиции искусства». Тогда точные сроки и место проведения музыкального шоу еще не были объявлены.