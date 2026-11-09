Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика9 ноября 2026 10:48

Путин заявил о необходимости решить проблему низких закупочных цен на зерно

Путин заявил, что власти страны намерены принять меры для поддержки отечественных аграриев
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Путин заявил о необходимости решить проблему низких закупочных цен на зерно

Путин заявил о необходимости решить проблему низких закупочных цен на зерно

Фото: REUTERS.

Правительство Российской Федерации возьмет на контроль ситуацию с низкими закупочными ценами на сельхозпродукцию. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что власти страны намерены детально разобраться в сложившейся рыночной конъюнктуре и принять необходимые меры для поддержки отечественных аграриев.

Ранее Путин заявил, что Россия продолжит поставки зерна в Африку как по контрактам, так и безвозмездно. По его словам, расчеты по коммерческим сделкам уже на 85% идут в национальных валютах, что защищает торговлю от глобальных колебаний и политической нестабильности. РФ остаётся лидером по экспорту зерна, поставляя удобрения и зерно более чем 40 африканским странам.