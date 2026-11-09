Путин заявил о необходимости решить проблему низких закупочных цен на зерно Фото: REUTERS.

Правительство Российской Федерации возьмет на контроль ситуацию с низкими закупочными ценами на сельхозпродукцию. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что власти страны намерены детально разобраться в сложившейся рыночной конъюнктуре и принять необходимые меры для поддержки отечественных аграриев.

Ранее Путин заявил, что Россия продолжит поставки зерна в Африку как по контрактам, так и безвозмездно. По его словам, расчеты по коммерческим сделкам уже на 85% идут в национальных валютах, что защищает торговлю от глобальных колебаний и политической нестабильности. РФ остаётся лидером по экспорту зерна, поставляя удобрения и зерно более чем 40 африканским странам.