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10 ноября 2026 1:01

Робот-менеджеры и цифровые телохранители: какие профессии появятся в будущем

Профессор Щербаков перечислил профессии, которые появятся в будущем
Авторы (2):
Юлия ХОЖАТЕЛЕВА
Анна АДАМАЙТЕС
Робот-менеджеры и цифровые телохранители: какие профессии появятся в будущем

Робот-менеджеры и цифровые телохранители: какие профессии появятся в будущем

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В ближайшие годы могут появиться новые профессии, связанные с развитием робототехники, искусственного интеллекта и цифровой безопасности. KP.RU их назвал профессор кафедры труда и социальной политики Российской академии народного хозяйства и государственной службы Александр Щербаков.

В список ученого вошли следующие профессии будущего: робот-менеджер, цифровой телохранитель, сельскохозяйственный диетолог и специалист по фильтрации информационного шума.

Робот-менеджеры будут управлять устройствами с искусственным интеллектом, которые смогут выполнять работу консьержей и курьеров. Цифровые телохранители займутся защитой личной информации в Интернете и будут следить за цифровым следом человека.

Сельскохозяйственные диетологи станут разрабатывать индивидуальные схемы питания для животных, чтобы улучшать качество мяса и молока. А специалисты по фильтрации информационного шума будут настраивать алгоритмы так, чтобы пользователи получали нужные сведения и не перегружались лишней информацией.

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