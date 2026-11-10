Робот-менеджеры и цифровые телохранители: какие профессии появятся в будущем Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В ближайшие годы могут появиться новые профессии, связанные с развитием робототехники, искусственного интеллекта и цифровой безопасности. KP.RU их назвал профессор кафедры труда и социальной политики Российской академии народного хозяйства и государственной службы Александр Щербаков.

В список ученого вошли следующие профессии будущего: робот-менеджер, цифровой телохранитель, сельскохозяйственный диетолог и специалист по фильтрации информационного шума.

Робот-менеджеры будут управлять устройствами с искусственным интеллектом, которые смогут выполнять работу консьержей и курьеров. Цифровые телохранители займутся защитой личной информации в Интернете и будут следить за цифровым следом человека.

Сельскохозяйственные диетологи станут разрабатывать индивидуальные схемы питания для животных, чтобы улучшать качество мяса и молока. А специалисты по фильтрации информационного шума будут настраивать алгоритмы так, чтобы пользователи получали нужные сведения и не перегружались лишней информацией.

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