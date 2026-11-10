Не только сварщики: у кого сильнее всего вырастут зарплаты в ближайшие 5-10 лет

О вспышке зарплат сварщиков в последние пару лет слышали, пожалуй, все. А теперь к ним подтягиваются электрики, слесари, станочники Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В правительстве рассказали, сколько работников понадобится России в ближайшие годы. А мы выяснили, на кого будет самый большой спрос и у кого вырастут зарплаты

«Экономике не хватает рабочих рук!» - уж который год власти и эксперты твердят эту фразу, как заклинание. Но нехватка - понятие не абстрактное. Она должна измеряться в цифрах.

И вот эти цифры, наконец, озвучены. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, около 12 млн новых работников понадобятся российской экономике до 2032 года. Причем 66% «кадрового спроса» приходится на людей со средним профессиональным образованием - выпускников училищ и колледжей.

ОТ ПРИЛАВКА ДО ДРОНА

Какие конкретно работники понадобятся стране? Мы изучили заявления властей, пообщались с экспертами и составили список самых востребованных направлений на ближайшие 5-10 лет.

1. Медицина и образование

Министр труда Антон Котяков в прогнозе кадровой потребности до 2032 года называл врачей и педагогов в числе ключевых специалистов с высшим образованием. А среди специалистов со средним образованием, по его словам, самый высокий спрос ожидается на медсестер, фельдшеров и акушеров.

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

2. Инженеры, станочники

- Без инженерных кадров научные достижения не превратятся в производство. Они - опора технологического развития, новая элита рынка труда, - говорит профессор кафедры труда и социальной политики Российской академии народного хозяйства и госслужбы Александр Щербаков.

Растет потребность и в операторах станков с ЧПУ (числовое программное управление).

- Для оборонной промышленности, для прецизионного производства (с точностью до микронов, - Ред.) это критически важно, - объясняет эксперт.

Всего же до 2032 года стране понадобится 150 тысяч станочников и наладчиков металлообрабатывающих станков - такую цифру озвучили в правительстве.

Растет потребность в операторах станков с ЧПУ Фото: Алексей БУЛАТОВ.

3. Операторы беспилотных систем

Речь идет о гражданских беспилотниках: такси и грузовики без водителя, роботы-курьеры. А крылатые БПЛА нужны в сельском хозяйстве и в доставке.

- Такие системы будут внедряться повсеместно, а значит, потребуются люди, которые станут ими управлять. Роботы все равно не могут без человека, - объясняет профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов.

По прогнозу эксперта, особенно вырастет спрос на операторов дрон-доставки:

- Понадобится большее количество диспетчеров, которые будут следить и управлять этим транспортом, - говорит он.

И вот важный момент: для такой работы не нужно высшее образование. То есть человек может пройти курсы и стать востребованным специалистом. Александр Сафонов уверен: за этим будущее.

4. Продавцы, водители

- Крупные сети сокращают штат кассиров, зато растет спрос на работников пунктов выдачи заказов и консультантов, которые помогают покупателем разобраться с кассами самообслуживания. Люди в торговле нужны всегда, - отмечает Александр Сафонов.

Водители, по его мнению, тоже никуда не денутся.

- Беспилотные грузовики поедут по трассам, но в городской черте за руль все равно сядет человек, - уверен собеседник. - При нашей географии количество водителей точно не уменьшится.

5. Сантехники, слесари, электрики

Александр Щербаков отмечает: таких специалистов катастрофически не хватает, и спрос на них будет стабилен.

- Хороших мастеров с руками оторвут и в промышленности, и в ЖКХ, - поясняет эксперт.

Среди электриков (в широком смысле этого понятия) выделим электромехаников и монтеров электрооборудования. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в ближайшие шесть лет рынку понадобится 240 тысяч таких работников.

Хороших мастеров с руками оторвут и в промышленности, и в ЖКХ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

ЗАРПЛАТА, ПОДТЯНИСЬ!

Можно быть уверенными: доходы у всех этих специалистов будут расти быстрее, чем у других. Ведь где тонко (читай - недостаток людей), там и рвется (вверх средняя зарплата). Более того: этот процесс уже идет.

- Зарплаты резко растут только у тех, кто нужен в большом количестве, - отмечает Александр Сафонов.

Данные системы поиска работы SuperJob подтверждают: быстрее всего зарплатные предложения растут в промышленности, медицине и логистике. Например, инженеры-технологи и машинисты башенных кранов в Москве получают в среднем 160 тысяч рублей, а их зарплаты за четыре года выросли минимум в полтора раза.

А вот в офисных сферах прибавка уже скромнее. У айтишников, кадровиков и пиарщиков зарплаты в этом году прибавили не больше 4%.

Александр Щербаков объясняет, почему рабочий все чаще по зарплате обгоняет офисного служащего:

- Труд рабочего больше влияет на качество конечного продукта и на результат. Но речь идет именно о высококвалифицированных рабочих, - подчеркивает эксперт. Так что лидерами по зарплатам остаются опытные специалисты, а не вчерашние выпускники курсов.

Впрочем, все вышесказанное не значит, что офисным работникам срочно нужно садиться за баранку или переучиваться на крановщиков. Есть вечные ценности. Вот что Александр Щербаков отвечает на вопрос «У кого будут самые высокие зарплаты через 5-10 лет»:

- Традиционно лидеры по зарплатным ожиданиям - это финансовая сфера, страховые компании, банки, - уточняет профессор. - Пока не видно предпосылок, чтобы ситуация изменилась.

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Профессии послезавтрашнего дня

Если медицина, промышленность и финансы - это сегодняшние и завтрашние лидеры, то есть профессии, которые пока звучат как фантастика. Но недалек тот день, когда они станут такими же привычными, как сантехник или продавец. Вот какой список мы составили вместе с Александром Щербаковым.

Робот-менеджеры

Когда консьержей и курьеров заменят роботы с искусственным интеллектом, кому-то все равно надо будет ими управлять.

Цифровые телохранители

Это люди, которые следят за вашим цифровым следом (какую информацию о себе вы оставили в интернете и т. п.) и защищают от мошенников.

Сельскохозяйственные диетологи

Они будут составлять индивидуальные схемы питания для животных, чтобы улучшить качество мяса и молока.

Специалисты по фильтрации информационного шума

Они будут настраивать алгоритмы так, чтобы вы получали только нужные сведения и не тонули в информационном мусоре.

КСТАТИ

Рабочий средний класс

О вспышке зарплат сварщиков в последние пару лет слышали, пожалуй, все. А теперь к ним подтягиваются электрики, слесари, станочники…

- У операторов станков с ЧПУ зарплаты такие, что можно говорить об уровне среднего класса, - говорит Александр Щербаков. Уточним: по данным SuperJob, в Москве таким специалистам предлагают до 170 тысяч рублей, а то и выше.

А вместе с зарплатами растет и престиж рабочих специальностей, отмечает профессор.

- Если труд рабочего приносит больший доход, то он и будет считаться более престижным. Выпускник колледжа, который начал работать после девятого класса, может получать больше менеджера среднего звена. Разница в 20-25% в пользу рабочего - это уже реальность, - подчеркивает эксперт.

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