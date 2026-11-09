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НовостиПроисшествия9 ноября 2026 10:56

Электрослесарь Запорожской АЭС погиб при ударе беспилотника по машине

ЗАЭС сообщила о гибели сотрудника на фоне продолжающихся атак на персонал и инфраструктуру станции
Анна АДАМАЙТЕС
Электрослесарь Запорожской АЭС погиб при ударе беспилотника по машине

Электрослесарь Запорожской АЭС погиб при ударе беспилотника по машине

Фото: REUTERS.

Электрослесарь Запорожской атомной электростанции погиб в результате атаки беспилотника ВСУ на автомобиль. Об этом 9 ноября, в понедельник, сообщила станция.

"Он ехал на свою смену. Впереди был обычный рабочий день - обязанности, задачи, коллеги, которые его ждали. Теперь в нашем коллективе ещё одна невосполнимая потеря", - написала Запорожская АЭС на своем канале в "Максе". Из-за удара киевского дрона мужчина получил ранения и скончался на месте.

В руководстве станции подчеркнули, что целенаправленные атаки на специалистов ЗАЭС напрямую угрожают ядерной безопасности объекта. Коллектив предприятия выразил глубокие соболезнования родственникам и близким погибшего сотрудника.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно призывало к сдержанности и отказу от ударов в районе станции. Глава агентства Рафаэль Гросси предупреждал, что нападения на сотрудников и инфраструктуру атомных объектов создают угрозу ядерной безопасности. Он также подчеркивал, что персонал должен иметь возможность выполнять свои обязанности, не опасаясь за жизнь.