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НовостиОбщество9 ноября 2026 10:58

Путин призвал к обновлению регионального и муниципального транспорта

Путин заявил о необходимости программы обновления транспорта для поддержки машиностроения
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Путин призвал к обновлению регионального и муниципального транспорта

Путин призвал к обновлению регионального и муниципального транспорта

Фото: REUTERS.

В России необходимо сформировать масштабную программу обновления регионального и муниципального автопарка, что станет важным стимулом для развития отечественного машиностроения. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

Глава государства отметил, что системная модернизация общественного транспорта в субъектах страны позволит не только повысить комфорт и безопасность пассажирских перевозок, но и обеспечит стабильную загрузку российских машиностроительных предприятий длинными заказами.

Ранее российский лидер призвал активнее использовать искусственный интеллект для повышения эффективности общественного транспорта, включая прогнозирование спроса, оптимизацию расписаний и маршрутных сетей. Также Путин отметил важность внедрения стандартов качества в этой сфере.