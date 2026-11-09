Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу Фото: Иван МАКЕЕВ.

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прокомментировал ситуацию с ценами на энергоносители, затронув положение дел в Молдавии и на Украине. Выступая на пресс-подходе в рамках XIV ежегодной встречи секретарей советов безопасности государств СНГ в понедельник, он заметил, что тем, кто примеряет европейские одежды, не помешало бы «подумать о собственном нижнем белье».

По словам Шойгу, во многих странах энергоносители европейские, а жизнь при этом далеко не европейская.

«Если говорить о Молдавии — примеряя европейскую одежду, было бы неплохо подумать о собственном нижнем белье», — сказал Шойгу.

Тема европейской интеграции Молдавии и её последствий активно обсуждается в республике. Ранее премьер-министр Василий Тофан допустил, что Кишинёв как страна-кандидат на вступление в ЕС введёт визы для граждан России, Белоруссии и Китая, поскольку этого требует европейское законодательство. Против такой инициативы выступил экс-президент, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон. Он предупредил, что ответные меры ударят по самим молдавским гражданам.