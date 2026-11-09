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НовостиВ мире9 ноября 2026 11:12

Света не будет до двух недель: на Украине назвали города, которые могут попасть под длительный блэкаут

"Страна": Киеву, Одессе и Днепру грозит двухнедельный блэкаут
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Людмила МИТРОХИНА
Света не будет до двух недель: на Украине назвали города, которые могут попасть под длительный блэкаут

Света не будет до двух недель: на Украине назвали города, которые могут попасть под длительный блэкаут

Фото: REUTERS.

На Украине продолжаются перебои с электроэнергией. Сейчас свет выключают по несколько часов в день. Украинское издание «Страна» пишет, что блэкаут может быть и более длительный — до двух недель.

«В Киеве, Одессе и Днепре есть угроза блэкаута до двух недель в случае потери связи с энергосистемой», — об этом пишет украинское СМИ со ссылкой на слова руководителя энергетических программ «Украинского института будущего» Андриана Прокипа.

Напомним, власти Киева и многих других украинских городов ничего не делают, чтобы облегчить жизнь народу. Наоборот, они призывают готовиться к худшему, а также советуют уезжать в деревню из больших городов. По их словам, там можно снизить нагрузку на энергосистему.

Ранее KP.RU рассказал, что везде есть исключения. Оказалось, что блэкаут не грозит квартирам некоторых чиновников. Там всегда есть свет, ведь это жилье якобы является "критической инфраструктурой".