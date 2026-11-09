Брата экс-премьера Венгрии Орбана задержали по подозрению в контрабанде людей Фото: REUTERS.

В Венгрии сообщили о задержании брата бывшего премьер-министра Виктора Орбана Арона по подозрению в контрабанде людей. Об этом сообщает Budapest Business Journal (BBJ).

По данным венгерского СМИ, правоохранители провели операцию в Будапеште и округе Пешт, задержав нескольких человек и проведя обыски. При этом официального подтверждения задержания именно Арона Орбана на момент публикации не было. Виктор Орбан заявил, что считает себя настоящей целью происходящего, а брата — лишь средством. Он назвал ситуацию политической расправой.

Ранее KP.RU писал, что в Венгрии Виктору Орбану пригрозили уголовным делом из-за его высказываний о национальном сопротивлении правительству Петера Мадьяра. Поводом стало заявление экс-премьера о готовности его сторонников к сопротивлению действующей власти.