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НовостиПолитика9 ноября 2026 11:18

Рада приняла закон о создании Космических сил ВСУ

Согласно закону, Космические силы в составе ВСУ займутся отражением ракетных угроз, пишет «Инсайдер»
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Мария СПИРИДОНОВА
Рада приняла закон о создании Космических сил ВСУ. Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Рада приняла закон о создании Космических сил ВСУ. Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Верховная рада приняла закон о создании Космических сил в составе Вооружённых сил Украины. Об этом в понедельник пишет издание «Инсайдер».

Сообщается, что законопроект поддержали 252 депутата. Новый вид войск, согласно законопроекту, займётся отражением ракетных угроз. Помимо этого, Украина рассчитывает получить собственные военные спутники для разведки, слежения за войсками и сбора данных с орбиты. Космические силы планируется поставить в один ряд с Сухопутными войсками, Воздушными силами и ВМС.

Сроки, стоимость реализации и численность нового вида войск не раскрываются.

Ранее немецкая газета Welt сообщила, что на Украине рассматривают возможность снижения мобилизационного возраста. По данным издания, ВСУ столкнулись с серьёзным кадровым дефицитом, который вынуждает Киев искать дополнительные резервы, — одним из возможных решений стал призыв мужчин в возрасте от 18 до 25 лет.