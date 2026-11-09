Камни в организме: врач рассказала, почему они появляются

Опасность зависит не столько от размера образования, сколько от его расположения. Фото: staras / Shutterstock / Fotodom

Камни могут образовываться не только в почках и желчном пузыре, но и в слюнных железах, предстательной железе и даже на зубах. Причины бывают разными, но механизм похож. Врач-гастроэнтеролог Ольга Патюкова рассказала, почему это происходит. Об этом пишет aif.ru.

«Камень – это кристаллизация веществ, которые в норме должны оставаться растворенными или спокойно выводиться из организма. В моче это соли, в желчи – компоненты, которые при изменении состава выпадают в осадок, в слюне – минералы, пропитывающие мягкий налет», – пояснила специалист.

К образованию камней могут привести застой жидкости, недостаток воды, инфекции и нарушения обмена веществ. Сначала появляются мелкие кристаллы, которые постепенно соединяются и увеличиваются. Такой процесс может длиться годами.

Опасность зависит не столько от размера образования, сколько от его расположения. Камень может перекрыть проток, нарушить отток жидкости и вызвать боль или воспаление. При этом небольшие образования иногда опаснее крупных. Они легче перемещаются и могут застрять в узком протоке.

Ранее врач Молчанова развеяла миф о том, что жесткая вода приводит к образованию камней в почках. По ее словам, кипячение не помогает удалить из воды химические вещества.