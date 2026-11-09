Ожоги 30% тела и реанимация: сестра певицы Нюши серьезно пострадала из-за биокамина

Певица Нюша (Анна Шурочкина) и ее сестра - олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина, приходящаяся сестрой певице Нюше, госпитализирована в реанимационное отделение с ожогами 30% поверхности тела в результате пожара в квартире. Об этом сообщает источник «Известий».

По данным издания, у спортсменки диагностированы термические поражения I и II степени. Пламенем повреждены голова, шея, грудная клетка, живот, руки и туловище. В настоящее время врачи оказывают пострадавшей всю необходимую экстренную помощь.

Как рассказали соседи титулованной синхронистки, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с бытовым прибором. Предположительно, пожар вспыхнул в тот момент, когда Мария заправляла биокамин.

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