Жительница Екатеринбурга погибла во сне из-за оставленного на зарядке телефона. Фото: Belkin Alexey/Globl Look Press

46-летняя жительница Екатеринбурга погибла во сне из-за загоревшегося смартфона, который она оставила на ночь на зарядке. Аккумулятор гаджета загорелся среди ночи, комната наполнилась едким дымом - им и надышалась хозяйка. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.

В ведомстве добавили, что ЧП произошло 8 ноября в пятиэтажном жилом доме на улице Сулимова. По предварительным данным, причиной смерти женщины стало отравление угарным газом. Площадь возгорания не превысила четырех квадратных метров.

Ранее член Ассоциации руководителей служб информационной безопасности Александр Токаренко рассказал, что самовозгорания пауэрбанков происходят из-за свойств литиевых аккумуляторов. Спровоцировать его могут перегрев, механические повреждения и т.п., из-за которых нарушаются внутренние химические процессы и выделяется тепло, которое батарея не успевает рассеивать.

В последние полгода ведущие перевозчики один за другим вводят полный запрет на использование пауэрбанков в полете. Например, Emirates, flydubai, Lufthansa, Qantas, Korean Air, Pegasus, AirAsia, Thai Airways и др. Нельзя заряжать от пауэрбанка телефон или ноутбук, а также заряжать сам пауэрбанк от розетки в кресле. Хранить можно только при себе. В багаж сдавать нельзя нигде.