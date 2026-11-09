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НовостиПолитика9 ноября 2026 11:53

Премьер Норвегии раскритиковал попытки Европы изолировать РФ

Премьер Норвегии Стёре призвал ЕС признать неэффективность попыток изоляции РФ
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Премьер Норвегии Стёре призвал ЕС признать неэффективность попыток изоляции РФ

Премьер Норвегии Стёре призвал ЕС признать неэффективность попыток изоляции РФ

Фото: REUTERS.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре ответил на критику европейских коллег из-за недавнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Он призвал партнеров по ЕС и НАТО реально оценить ситуацию и признать, что изолировать Москву на международной арене не удалось.

«Давайте признаем это. Он не изолирован», — заявил глава норвежского правительства в интервью Politico, комментируя претензии союзников по поводу поддержания прямого диалога с российским руководством.

По словам Стёре, из-за отказа европейские страны от прямых контактов с Россией сложилась ситуация, при которой «единственный голос, который слышит Москва, доносится из Вашингтона».

Как писал сайт KP.RU, в этом же интервью премьер-министр Норвегии заявил, что ЕС должен напрямую вести переговоры с Москвой для урегулирования конфликта на Украине. По его словам, инициативу в переговорах должны взять на себя страны «евротройки» - Великобритания, Франция и ФРГ.