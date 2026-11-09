Премьер Норвегии раскритиковал попытки Европы изолировать РФ

Премьер Норвегии Стёре призвал ЕС признать неэффективность попыток изоляции РФ Фото: REUTERS.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре ответил на критику европейских коллег из-за недавнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Он призвал партнеров по ЕС и НАТО реально оценить ситуацию и признать, что изолировать Москву на международной арене не удалось.

«Давайте признаем это. Он не изолирован», — заявил глава норвежского правительства в интервью Politico, комментируя претензии союзников по поводу поддержания прямого диалога с российским руководством.

По словам Стёре, из-за отказа европейские страны от прямых контактов с Россией сложилась ситуация, при которой «единственный голос, который слышит Москва, доносится из Вашингтона».

Как писал сайт KP.RU, в этом же интервью премьер-министр Норвегии заявил, что ЕС должен напрямую вести переговоры с Москвой для урегулирования конфликта на Украине. По его словам, инициативу в переговорах должны взять на себя страны «евротройки» - Великобритания, Франция и ФРГ.